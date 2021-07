Parte la missione rinnovo Brozovic: incontro fissato settimana prossima

Il contratto dell'ex Dinamo Zagabria è in scadenza nel 2022

L'Inter vuole affrontare il discorso Brozovic seriamente: la società stava aspettando il ritorno del croato in Italia per potersi confrontare sul futuro. Le due parti, come riporta il Corriere dello Sport, vogliono continuare insieme ed è stato fissato un incontro con il padre del centrocampista per discutere del contratto in scadenza nel 2022. I primi segnali sono stati positivi ma ci saranno da capire le intenzioni del croato sulle nuove cifre del contratto. Brozovic ora guadagna 4,2 milioni di euro ed è logico aspettarsi che ora voglia puntare il massimo visto il momento della sua carriera.