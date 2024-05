L’Inter punta al low cost per la difesa: “Due nomi alla Bisseck”

L’Inter è attesa da un importante vertice di mercato nei prossimi giorni, nel corso del quale si parlerà anche del futuro della difesa, con un particolare riferimento al centrale del terzetto arretrato. Acerbi e De Vrij, infatti, sono anagraficamente in là con gli anni e hanno il contratto in scadenza nel 2026.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, i dirigenti si starebbero muovendo su profili diversi, con due possibili colpi alla Bisseck che potrebbero garantire un investimento a basso costo, preservando il tesoretto di mercato per altri reparti.

Si tratta di Jaka Bijol dell’Udinese e di Oumar Solet del Salisburgo. Il difensoe sloveno è rientrato da un infortunio al piede nella seconda parte di stagione e ha dimostrato di essere affidabile. La valutazione è di 15-20 milioni di euro, ma l’Inter punta ad abbassare la cifra con qualche contropartita.

Più economico il centrale frances per via del contratto in scadenza nel 2025, che potrebbe convincere gli austriaci a lasciarlo partire per evitare il rischio di perderlo a costo zero. Su di lui ci sarebbero altri club europei interessati.

L’opinione di Passione Inter

Bijol e Solet sono due profili che garantirebbero un ringiovanimento del reparto arretrato, necessario in prospettiva futura e auspicato dalla nuova proprietà. Il francese ha già buona esperienza a livello internazionale, sebbene giochi in un campionato di fascia minore, mentre lo sloveno si è dimostrato di livello superiore rispetto ai bassi ranghi della Serie A.