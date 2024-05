Nuovo attaccante da 40 milioni: “È il sostituto di Thuram”

Nel corso dell’ultima live di Cronache di Spogliatoio, si è discusso dei possibili nomi per il mercato dell’Inter. Con particolare riferimento all’attaccante, l’analista Stefano Ferrè ha proposto come quarta punto il profilo di Terem Moffi del Nizza.

“Può essere il quarto perfetto per dare un’alternativa a chi difficilmente ha un’alternativa in quella rosa, ovvero Thuram”, queste le sue parole sull’attaccante nigeriano. In particolare, sono state sottolineate le sue capacità di tirare con precisione verso la porta avversaria.

“Moffi quarto forse neanche nel Real Madrid. A me piace molto ed è una chiamata lucida perché è un giocatore da questo calcio. Io lo vedo come un altro Thuram per tipo di caratteristiche e di lavoro che può portare. Prenderlo dal Nizza oggi però potrebbe richiedere 60 milioni. Se lo prendi a 40 fai un grande affare”.