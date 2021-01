SM – Caccia al vice-Lukaku, suggestione Caicedo. L’Inter sonda il terreno: le richieste di Lotito

Felipe Caicedo, attaccante ecuadoriano della Lazio, è considerato da molti il vice Lukaku perfetto per Conte. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il classe 1988 reclama più spazio perché non conteggio del minutaggio concesso da Inzaghi.

Il suo contratto è in scadenza nel 2022, non è ufficialmente sul mercato ma Lotito è pronto a valutare offerte. Il costo del cartellino di Caicedo è valutato sugli 8 milioni di euro.

L’Inter avrebbe sondato il terreno ma ci sono due ostacoli: la Lazio non vorrebbe rafforzare una diretta concorrente, in più c’è da fare i conti con la volontà del giocatore che vorrebbe trovare spazio con continuità, cosa che inevitabilmente in nerazzurro non avverrebbe. A lusingarlo, però, la possibilità di poter puntare, a 32 anni compiuti, allo scudetto con maggiori possibilità.

