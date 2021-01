GdS – Perché l’Inter non riesce a vendere Eriksen? Ingaggi e obiettivi: è una situazione scomoda per tutti

Christian Eriksen potrebbe lasciare l’Inter nella finestra invernale di calciomercato, dopo il suo arrivo a Milano di 12 mesi fa. Il danese non è considerato funzionale al progetto tecnico di Conte, come sottolineato anche da Marotta, ma al momento tutto tace.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il problema numero uno è rappresentato dall’alto ingaggio percepito in nerazzurro da Eriksen. Lo stipendio da 7,5 milioni di euro infatti delimita non poco il parterre dei suoi acquirenti.

E’ infatti difficile trovare, soprattutto in questo periodo storico, dei club disposti a farsi carico della cifra. Lo stesso giocatore poi è pronto a fare le valigie, a patto di tutele adeguate sia dal punto vista tecnico che economico. È una situazione scomoda per tutti, ma nessuno vuol perderci.

