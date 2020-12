Mercato – Inter, contatti avviati per Marcos Paulo. Marotta tenta il colpo a parametro zero: i dettagli

Oltre agli impegni di campo, con la sfida di mercoledì in Champions League contro lo Shakhtar, l’Inter pensa già al mercato. E’ di ieri, infatti, la notizia dell’interessamento dei nerazzurri per Marcos Paulo, giovane talento brasiliano che milita nel Fluminense. Attaccante classe 2001, sarebbe entrato nel mirino della società, che lo segue già dal giugno del 2017 e che ora avrebbe avviato contatti importanti con il suo entourage.

Come rivelato da calciomercato.com, Marotta sta lavorando per un colpo a parametro zero. L’idea è quella di replicare l’operazione che portò Coutinho a Milano: Marcos Paulo è comunitario e ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Sembra non avere nessuna intenzione di rinnovarlo e per l’Inter rappresenta un’ottima opportunità in vista della prossima estate.

Il calciatore piace anche al Barcellona, che un anno fa si era mosso sulle sue tracce, ma Marotta è fiducioso di chiudere l’affare per il forte attaccante brasiliano alto 1,87. L’ad nerazzurro ha già fatto un’offerta a lui e ai suoi agenti, palesando la forte volontà della Beneamata di acquistarlo per la prossima stagione.

