CdS – L’Inter a caccia di colpi a parametro zero in difesa. Nel taccuino di Marotta c’è anche un big: il punto

L’Inter guarda al mercato e i nomi accostati al club nerazzurro sono diversi. Marotta è intenzionato a regalare ad Antonio Conte dei rinforzi e la difesa, in particolare, potrebbe essere un reparto che verrà rinforzato. La formazione nerazzurra ha subito troppi gol in questa stagione e l’idea è quella di intervenire in un reparto spesso in difficoltà. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in vista della prossima estate gli uomini di mercato nerazzurri punteranno diversi calciatori in scadenza di contratto nel giugno 2021.

Sul taccuino di Marotta c’è da diverso tempo Maksimovic, che rappresenterebbe un’ottima alternativa di esperienza sia a de Vrij che a Skriniar. Non sono da escludere i nomi di Mustafi dell’Arsenal, che il club di Suning aveva già messo nel mirino dai tempi del Valencia, e di Fabian Schar del Newcastle. Anche Aissa Mandi, difensore del Real Betis classe ’91, potrebbe rientrare in ottica nerazzurra a parametro zero. C’è anche un big che piace a tutti in viale della Liberazione, cioè Jerome Boateng. Su di lui, però, ci sono anche diversi top club europei e non sarà facile strapparlo alla concorrenza.

Secondo il quotidiano romano, però, molto dipende dal futuro di Milan Skriniar. Qualora il difensore slovacco dovesse essere ceduto, l’Inter dovrà trovare più di una alternativa in difesa, considerando anche che il futuro di Kolarov a Milano resta incerto.

