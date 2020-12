Footy Headlines – Inter, la maglia home 2021-2022 con design a serpente? Le indiscrezioni

Spuntano delle indiscrezioni sulla possibile maglia dell’Inter per la prossima stagione. Secondo quanto anticipato da Footy Headlines, per la stagione 2020-2021 il club di Suning potrebbe prevedere un design del tutto innovativo. La maglia, prodotta dalal Nike, combina i colori principali “Blue Spark”, già utilizzato nella stagione in corso, e “Black” con “Truly Gold” per i loghi.

Secondo il noto sito, la divisa home dell’Inter potrebbe prevedere un design a serpente. La Nike ha creato due diversi modelli con questo dsign, uno più realistico e uno più astratto. In ogni caso, la nuova divisa verrà presentata dai nerazzurri nel luglio 2021.

