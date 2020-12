Sky – Marotta e Ausilio già ad Appiano: presto il summit di mercato con Conte

Nelle prossime ore ci sarà il tanto atteso summit di mercato tra Antonio Conte, Beppe Marotta e Piero Ausilio al Suning Training Centre, mentre il presidente Steven Zhang sarà collegato dalla Cina.

Come riportato da Sky Sport, tutti e 3 sono presenti già ad Appiano ma soltanto nel primo pomeriggio verrà definita la linea guida per la finestra invernale. E’ infatti in programma oggi una doppia seduta in vista della ripresa del campionato e della sfida in programma domenica 3 gennaio contro il Crotone.

