Serena consiglia: “Paredes? Non sarebbe utile. A Conte manca estro: Gervinho profilo ideale”

Aldo Serena, ex attaccante dell’Inter, si è concesso ai microfoni del Corriere della Sera per fare il punto sulle trattative più calde del mercato nerazzurro.

A partire dall’ipotesi Paredes per il centrocampo: “In tutta sincerità non mi sembra una priorità, certo completerebbe una base già solida e darebbe più scelta. Ora l’Inter gioca con un baricentro più basso, Paredes lì nel mezzo aumenterebbe la qualità, aiutando il giro palla, a volte troppo lento. Il giocatore può tornare utile per alternarsi con Brozovic e non costringere Conte a schierare Barella o Vidal davanti alla difesa”.

Cosa manca a Conte: “L’Inter è forte ma un po’ cupa, manca di estro, ha bisogno della mente libera e di poter rischiare. Per questo vedrei molto bene Gervinho, andrebbe a sbloccare certe situazioni”.

La lotta scudetto: “L’Inter nei singoli è più forte del Milan e costruita per lo scudetto, mentre la Juve è un progetto più a lungo termine, con giovani di gran qualità come Chiesa e Kulusevski”.

