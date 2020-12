Sky – Tegola in casa Cagliari: stagione finita per Rog. Ora assalto a Nainggolan

Brutta tegola in casa Cagliari. Come riportato da Sky Sport, Marko Rog ha subito la rottura del legamento crociato anteriore e domani sarà operato in Germania.

L’ex Napoli, con ogni probabilità, non sarà più a disposizione di Di Francesco in questo campionato e l’infortunio potrebbe avere importanti ripercussioni in ottica mercato. Il Cagliari infatti potrebbe accelerare nelle prossime ore sul fronte Nainggolan e tentare l’assalto decisivo con l’Inter.

