Esposito poco impiegato, il tecnico Marino: “Guardo solo al bene della Spal, non ai singoli”

Fra i talenti dell’Inter che sono in prestito nei vari club in Serie B uno dei più interessanti è sicuramente Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante si era già messo in mostra con la maglia nerazzurra, debuttando in Europa League con Luciano Spalletti in panchina e poi trovando anche la prima rete in A durante la scorsa stagione.

Lo scorso anno ha trovato poco spazio, ragion per cui durante l’ultima estate è stato girato in prestito alla Spal per poter trovare maggiore continuità e proseguire il percorso di crescita. L’attaccante, però, è attualmente indietro nelle rotazioni del tecnico Pasquale Marino, che l’ha schierato solamente in dieci occasioni e che non l’impiega dal primo minuto dallo scorso novembre.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Ascoli, il tecnico ha detto la sua sul calciatore: “Preferisco non parlare sempre dei singoli, come lui ce ne sono tanti che non giocano. Anche Murgia, ad esempio, ha disputato tante partite importanti e non mi chiedete mai a riguardo. Non posso focalizzarmi su ogni calciatore, io devo gestire le energie e guardare solamente alla Spal per fare meno errori possibili. Poi le pagelle sul rendimento le tracceremo a fine anno”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<