Mercato – Rovella in scadenza col Genoa: c’è anche l’Inter

Nicolò Rovella è pronto a spiccare il volo. Il contratto che lega il 19enne centrocampista al Genoa è in scadenza il prossimo 30 giugno. Al momento, però, spiragli per un rinnovo non sembrano esserci. Ci sono però diverse pretendenti, scrive La Gazzetta dello Sport.

Per il giovane regista c’è infatti l’interesse di diverse società, soprattutto da parte di Inter, Roma e Juve. Al momento la gara di mercato vede in testa i bianconeri, che stanno pensando di acquistarlo nel mercato di gennaio per poi lasciarlo crescere in maglia rossoblù per una o due stagioni. In questa stagione Rovella ha collezionato sette presenze.

