SM – Lautaro è un punto fermo, l’Inter cerca altri due argentini. Il punto su Paredes e De Paul

Da Hernan Crespo a Diego Milito, passando per il grande capitano Javier Zanetti: la storia dell’Inter è costellata di campioni provenienti dall’Argentina. L’edizione odierna di Sport Mediaset ha sottolineato come ormai Lautaro Martinez entri pienamente in questo gruppo, avendo raggiunto ormai uno status internazionale ed allontanato le sirene di mercato che l’hanno visto più volte accostato al Barcellona.

Stando a quanto riportato dal telegiornale sportivo, il centravanti potrebbe trovare in maglia nerazzurra due connazionali: Leandro Paredes e Rodrigo De Paul. Il centrocampista in forza al Paris Saint Germain è sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio, che stanno lavorando allo scambio con Christian Eriksen.

Più difficile è arrivare al giocatore dell’Udinese, punto fermo della formazione di Luca Gotti che sta cercando di raggiungere la salvezza. I friulani vogliono infatti almeno 35 milioni, mentre la dirigenza nerazzurra spera in un prestito di 18 mesi: a queste condizione difficile mettere in piedi l’operazione.

