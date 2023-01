Aumenta la concorrenza per Thuram: anche il Barcellona segue l’attaccante

Il Barca, non in buone situazioni economiche dopo aver fallito la qualificazione in Champions, punta a profili low cost per la campagna acquisti invernali. Proprio quello che è al momento Thuram, visto che una decina di milioni potrebbero bastare per convincere il ' Gladbach a lasciarlo già partire. La concorrenza però, tra Chelsea, Inter, Atletico Madrid e Real Madrid, è parecchio agguerrita.

L'Inter, vicinissima già a Thuram una stagione e mezzo fa, da tempo ha aperto i rapporti con l'entourage del giocatore. Il problema è che anche una decina di milioni per Suning sono troppi ora come ora. Mentre sono cifre irrisorie per, ad esempio, i grandi club di Premier. La speranza nerazzurra è che il giocatore non si faccia ingolosire e resti in Germania fino a giugno. Allora l'Inter potrebbe fare un'offerta importante per l'ingaggio, specie magari dopo aver piazzato Correa in uscita. Anche in quel caso la concorrenza potrebbe offrire di più, ma l'Inter potrebbe mettere sul piatto qualcosa di impareggiabile: la certezza di essere al centro del progetto, una delle stelle della squadra. Cosa che la concorrenza di certo non può garantire, visti i tanti campioni in rosa.