Sospiro di sollievo in casa Inter: Barella e Calha dovrebbero esserci in Supercoppa

Parziale sospiro di sollievo in casa Inter, lato infermeria. Pare che non ci siano eccessive preoccupazioni per Calhanoglu e Barella dopo gli esami strumentali sostenuti dai due oggi pomeriggio.

La cosa importante è che per nessuno ci siano lesioni, ma solo leggeri risentimenti muscolari. Calha e Barella, come riportato da Sky Sport, lavoreranno a parte e rimangono in forse per il Verona, principalmente a scopo precauzionale, ma non dovrebbero essere in dubbio per la Supercoppa contro il Milan. Una buonissima notizia per Inzaghi, che deve già trattenere il fiato per l'infiammazione al tendine di Lukaku. Il belga verrà valutato nei prossimi giorni ma è chiaro che la sua situazione desti diverse perplessità.