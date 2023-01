Inter-Parma: le FORMAZIONI UFFICIALI della sfida di Coppa Italia

Dopo il brutto pareggio contro il Monza, l'Inter di Inzaghi deve necessariamente rialzare la testa in Coppa Italia contro il Parma, militante in Serie B. I nerazzurri, con il centrocampo in emergenza per gli infortuni di Brozovic, Barella e Calhanoglu, e con Lukaku ancora ai box, dovranno spuntarla nonostante il grande turnover. Queste le scelte di formazione dei due tecnici: