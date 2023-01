Inter-Parma, Marotta: “Var così è inutile. Lukaku? Tante situazioni difficili”

Primo appuntamento della stagione per l'Inter in Coppa Italia. A San Siro, a partire dalle 21.00, i nerazzurri ospitano il Parma per gli ottavi di finale in gara secca, chi vince dunque accedere automaticamente alla prossima fase. Di coppa e non solo ha parlato Beppe Marotta nel corso del pre-partita durante il suo intervento ai microfoni di Sportmediaset. Queste le parole dell'amministratore delegato nerazzurro tra campo e calciomercato: