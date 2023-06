Il contratto di Sergej Milinkovic-Savic va in scadenza nel 2024. Ciò ha ovviamente ingolosito diversi club, che ora sognano il Sergente nel proprio centrocampo. Secondo quanto si legge su Tuttosport, tra questi ci sono Inter e Milan, pronti a sfidarsi per l’ennesimo Derby, questa volta di mercato. La trattativa è complicata, non solo per la sfida milanese. Il prezzo del serbo parte dai 30-35 milioni di euro, Lotito poi non è intenzionato a fare sconti: la speranza del patron biancoceleste è che si crei una vera e propria asta, in modo tale da far lievitare il prezzo.

Ciò spinge l’Inter a seguire la situazione, ma al momento non ci sarà nessun affondo. Motivo per cui si valutano anche altri profili, come quello di Davide Frattesi che piace anche alla Juventus. Milinkovic è però una richiesta di Inzaghi, dopo l’annata che è riuscito a fare con un mercato a spese contenute. Il tecnico vorrebbe infatti mantenere i big e rafforzare la squadra dove serve. Il classe 1995 sarebbe secondo lui il profilo perfetto per completare il centrocampo per le sue qualità, non presenti nella rosa nerazzurra. La società farà dei tentativi, in caso negativo sarà all-in su Frattesi, pallino di Marotta. Il costo del cartellino è simile, ma sarebbe più facile trovare un accordo con il Sassuolo. Oltre al fatto che il centrocampista italiano prenderebbe addirittura meno della metà dei 5 milioni minimi d’ingaggio del Sergente.

L’opinione di Passione Inter

Per arrivare a uno tra Frattesi e Milinkovic-Savic sarà comunque necessaria una cessione a centrocampo. L’indiziato principale è Marcelo Brozovic, anche lui con una valutazione tra i 25 e i 30 milioni. Il quel caso quei soldi verrebbero reinvestiti, ma prima di allora sarà difficile vedere movimenti costosi nel mercato nerazzurro.

L’Inter si troverebbe davanti ad una scelta: da una parte un giocatore già pronto per provare a vincere subito, dall’altra un giovane forte su cui investire. Considerando la situazione economica del club, prima di fare un investimento così importante va fatta una valutazione approfondita. Senza dimenticare quanto fatto da Inzaghi questa stagione con un budget limitato. Un regalo il mister se lo merita. Per quanto riguarda la sfida con i rossoneri, se questo Derby di mercato va come quelli di quest’anno, l’Inter può stare più che tranquilla.