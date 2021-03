GdS – Inter attenta al Napoli: Giuntoli pensa a Dimarco per l’estate

Non può essere considerata una stagione normale quella di cui Federico Dimarco si sta rendendo protagonista in questa sua seconda stagione all’Hellas Verona. Il terzino sinistro, ancora molto giovane visto che si tratta di un classe 1997, sembra finalmente essere pronto per fare il salto di qualità. Attualmente il suo cartellino è di proprietà dell’Inter, anche se potrebbe essere acquistato a titolo definitivo dal club veneto a fine stagione per circa 6,5 milioni di euro.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe interessarsi al ragazzo in vista della prossima annata. In attesa di capire se farà rientro all’Inter o se verrà interamente acquistato dal Verona, va registrato l’interesse del direttore sportivo Giuntoli, il quale starebbe già cercando un terzino sinistro per la formazione azzurra. Il futuro di Mario Rui è infatti incerto, mentre Ghoulam rappresenta un’incognita per via dell’ennesimo infortunio rimediato. E Dimarco, alla pari di Junior Firpo, è così il grande obiettivo di mercato individuato dal Napoli.

