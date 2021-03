Inter, la probabile formazione contro il Sassuolo: tocca a Radu, Eriksen torna dal 1′

A due giorni dall’anticipo della 28esima giornata del sabato sera tra Inter e Sassuolo, si vanno sempre più delineando le possibili scelte di formazione nella testa di Antonio Conte. Anche se il primo pensiero che tormenta il tecnico leccese in questo momento riguarda il coronavirus tornato a spaventare dalle parti di Appiano Gentile, dopo aver contagiato prima D’Ambrosio e successivamente Handanovic. Il pericolo è che dai test delle prossime ore possano dunque venir fuori altre positività.

Attualmente, tenendo conto che tutti gli altri calciatori sono risultati negativi nei tamponi effettuati fino alla giornata di ieri, è possibile comunque ipotizzare una probabile formazione che l’Inter metterà in campo contro il Sassuolo. Tra i pali assisteremo all’esordio stagionale di Ionut Radu con la maglia nerazzurra, mentre in difesa confermati i soliti tre titolarissimi. Anche sulle fasce Hakimi e Perisic in vantaggio, mentre l’unico cambio a centrocampo sarà l’inserimento di Eriksen dal 1′ al posto di Gagliardini. In avanti, secondo La Gazzetta dello Sport, Conte dovrebbe riconfermare Lautaro-Lukaku.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL’INTER CONTRO IL SASSUOLO

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. All. Conte.

