Mercato – Sampaoli vuole Vidal al Marsiglia! Fonti vicine al calciatore: “Opzione che piace”

Si sta parlando sempre con più insistenza nelle ultime settimane del nome di Arturo Vidal sul mercato dell’Inter. Il centrocampista cileno, che il club nerazzurro ha inseguito a lungo prima del trasferimento a costo zero della scorsa estate, non sta rispettando le attese che avevano anticipato il suo ritorno in Italia. Anche Antonio Conte ha più volte cercato di stuzzicare quello che alla Juventus era stato un suo pupillo, ma che evidentemente nelle ultime stagioni ha iniziato a perdere la stessa energia di un tempo.

Stando a quanto riportato da La Tercera, sulle sue tracce sarebbe improvvisamente spuntato Jorge Sampaoli, rientrato in Europa lo scorso 21 febbraio sulla panchina del Marsiglia. La relazione con Vidal è infatti ottima sin dai tempi in cui dirigeva la selezione cilena e pare vi siano già stati i primi contatti tra le parti. Questa l’indiscrezione confermata da una fonte che si è detta vicina al calciatore: “Sampaoli ha già parlato con Vidal perché lo vuole al Marsiglia. E’ un’opzione che gli piace, ma rimane da scoprire ciò che accadrà all’Inter per la prossima stagione”.

