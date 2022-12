Inter, tutti i nomi per sostituire Dumfries a giugno

I nomi dei possibili sostituti

Pietro Magnani

La partenza di Denzel Dumfries a giugno, probabilmente direzione Premier League, sembra scontata. L'Inter deve vendere uno dei suoi pezzi pregiati e l'olandese, oltre ad essere quello con più mercato, è anche quello più facilmente sostituibile. Per non farsi trovata impreparata però, l'Inter sta già scandagliando il mercato in cerca di profili che possano adattarsi al gioco di Inzaghi e sostituire al meglio l'olandese.

Il primo della lista è senza dubbio Tajon Buchanan, giovane e promettente canadese del Bruges di cui abbiamo già approfonditamente parlato in questo articolo. Ma il classe '99 non è l'unico esterno destro seguito da Marotta e Ausilio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero almeno 3 le alternative: Dragen, Preciado e Hateboer.

Il primo andrà studiato attentamente. Nella Tunisia aveva ben impressionato nella prima uscita, non riuscendo a ripetersi nelle due partite seguenti. Dragen gioca nel Lucerna, ma il suo cartellino è del Nottingham Forest. Un profilo sicuramente che potrebbe arrivare a Milano per cifre molto contenute, ma su cui aleggia un grosso dubbio: sarebbe davvero da Inter? Probabilmente no.

Discorso diverso per Preciado, che al Mondiale con il suo Ecuador ha impressionato per corsa e qualità. Tuttavia fisicamente non regge il confronto con Dumfries: molto più minuto pare un alter ego di Dimarco, meno roccioso e più tecnico rispetto all'olandese. Ed è improbabile che Inzaghi voglia due giocatori "leggeri" su entrambe le corsie. Hateboer, per quanto meno futuribile, potrebbe fare al caso dell'Inter. Duttile e già avvezzo ai tatticismi della Serie A, potrebbe ereditare la fascia di Dumfries con più facilità. L'Atalanta rimane però molto cara...