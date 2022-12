Inter, ecco quanto ti faranno guadagnare i Mondiali in Qatar!

Il Mondiale in Qatar, oltre che in chiave mercato, ha portato anche un piccolo vantaggio economico all' Inter . I nerazzurri infatti, come tutti i club che hanno fornito i propri giocatori alle Nazionali impegnati nel torneo, riceveranno un cospicuo indennizzo dalla FIFA, in base al percorso dei giocatori in Qatar.

Come riportato da Calcio&Finanza, l'Inter avrà diritto a circa 1,8 milioni di euro. La cifra terrà conto di tre giocatori al momento non tesserati per i nerazzurri, Perisic, Vecino e Hakimi, visto che la stima degli indennizzi tiene conto del periodo di riferimento indicato dalla FIFA per gli stessi, ossia da luglio 2020 a dicembre 2022. Più un giocatore è stato in rosa in questo periodo, tanto più alto sarà l'indennizzo FIFA. Hakimi, Perisic e Vecino quindi al momento erano ancora nella rosa nerazzurra, che ha diritto, seppur in forma molto minore rispetto agli attuali club, ad una fetta dell'indennizzo corrispondente.