L’Inter affonda per Thuram: pronta la prima offerta al francese

L'inizio imminente del nuovo anno porterà ad un terremoto sul mercato degli svincolati, sezione su cui l' Inter , anche per necessità, negli ultimi anni è stata molto attiva. Il pezzo pregiato dei futuri parametro zero è sicuramente Marcus Thuram , attaccante francese del Borussia Mönchengladbach , su cui l'Inter ha messo gli occhi da tempo.

Nonostante altre big, su tutte il Bayern Monaco, abbiano messo gli occhi su di lui, l'Inter ha deciso di fare la sua mossa e giocare d'anticipo già nei primissimi giorni del 2023. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti sarebbe pronta la prima offerta nerazzurra per Thuram. Un segnale forte, volto a far capire che il club è parecchio interessato all'attaccante. L'Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto 5 milioni netti a stagione per 5 anni, non una cifra clamorosa se rapportata ad altri campionati, ma che piazzerebbe subito Thuram nei top giocatori del club e della Serie A. Una cosa è certa: l'impresa è complicata, ma non certo impossibile. I nerazzurri infatti possono offrire al francese un ruolo centrale, cosa che altre grandi realtà non potrebbero garantire.