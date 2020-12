CdS – Inter, si scalda la pista Origi. Può lasciare il Liverpool, ma solo in prestito: i dettagli

L’Inter domenica affronterà il Crotone e cercherà i tre punti per tentare il sorpasso sul Milan capolista. Tuttavia gli occhi della società sono puntati sul mercato e nel summit odierno tra Antonio Conte e la dirigenza sarà questo il tema centrale. Le richieste del tecnico leccese sono diverse e Marotta è al lavoro da tempo accontentarlo. Su tutti c’è la questione relativa alla quarta punta, che da ieri ha visto spuntare un nome nuovo, cioè quello di Divock Origi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante è in uscita del Liverpool, che lo cederebbe però solo in prestito. In casa Inter sono ore di riflessione, perché l’attaccante belga piace e anche lui stesso gradirebbe un approdo a Milano. Nella formazione di Conte troverebbe Lukaku, compagno di nazionale, e probabilmente avrebbe più chance di giocare rispetto ad ora. Klopp, infatti, gli ha chiuso praticamente tutte le porte e quella nerazzurra potrebbe essere l’occasione per il rilancio.

