Inter, osservatori per Monza-Udinese: ecco chi seguono i nerazzurri

Il mercato di gennaio è ormai alle porte e per l’Inter sarà una sessione utile per cercare di individuare nuovi giocatori potenzialmente utili alla causa nerazzurra per la seconda metà di stagione o anche già per la prossima stagione.

In estate poi, secondo voci ricorrenti, dovrebbero esserci poi una serie di cambiamenti per ringiovanire la rosa di cui dispone Simone Inzaghi visto che è una delle più vecchie sia in Serie A che in Champions League. Questo lavoro di ringiovanimento andrà fatto soprattutto in reparti come la difesa e l’attacco dove ci sono giocatori in avanti con gli anni che hanno pure il contratto in scadenza.

Ecco quindi perché gli osservatori nerazzurri vanno in giro per l’Italia e l’Europa a monitorare i progressi di quei giocatori che sono già sulla lista di mercato di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Ieri sera, come riportato da Calciomercato.it, gli scout dell’Inter erano in tribuna a Monza per osservare la partita dei ragazzi di Nesta contro l’Udinese.

Tra i giocatori in campo che piacciono all’Inter c’è di sicuro Jaka Bijol, difensore centrale apprezzato da Inzaghi e dal suo staff per qualità tecniche e anche per età. Il centrale sloveno ha pure segnato ieri il gol del definitivo 1-2 in favore dell’Udinese. Piace poi sempre anche Daniel Maldini del Monza – sul quale c’è anche la Juventus – ma al momento non pare la priorità del club nerazzurro.