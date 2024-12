Chi può andare in finale di Champions League? La percentuale dell’Inter sorprende

Questa sera l’Inter si gioca grandi chance di ottenere con anticipo la certezza di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Champions League, senza dover passare dal turno dei playoff. Per farlo i nerazzurri devono piazzarsi tra le prime otto della classifica unica e fare un bel risultato oggi contro il Bayer Leverkusen potrebbe essere la conferma definitiva dell’ottimo percorso.

La squadra di Simone Inzaghi ad oggi occupa il secondo posto con 13 punti raccolti in cinque partite mentre in testa c’è il Liverpool primo a punteggio pieno. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha proposto le proiezioni di Opta per stilare le chance che ogni squadra ha di ottenere un posto tra le prime otto in Champions League e l’Inter è messa molto bene.

Oltre a questo calcolo vengono proposte anche le percentuali che ogni squadra ha di arrivare fino alla finale di Champions League e addirittura anche di vincerla. Anche in questo caso l’Inter è seconda alle spalle del Liverpool: i Reds hanno il 34% di chance di arrivare in finale e il 19% di alzare la coppa mentre i nerazzurri si attestano rispettivamente sul 28% e 15% di possibilità.

Si tratta di numeri davvero alti che confermano ancora una volta la bontà del progetto Inzaghi anche in Europa. Le altre italiane sono più indietro invece: l’Atalanta (quinta in questa graduatoria) può raggiungere la finale al 12% e di vincerla al 6%. Sono infine ancora più indietro Milan (3,85% e 1,43%) e Juventus (3,83% e 1,66%).