Proiezioni prime 8 in Champions League: l’Inter vola in alto

Questa sera l’Inter gioca in Champions League e lo fa sul campo del Bayer Leverkusen, una delle formazioni migliori d’Europa come sottolineato nella conferenza stampa della vigilia di Simone Inzaghi. Il percorso dei nerazzurri in questa competizione è stato fin qui eccellente con 13 punti raccolti in cinque turni.

Soltanto il Liverpool ha saputo fare meglio di Lautaro Martinez e compagni vincendo tutte e cinque le sue gare (una proprio contro il Bayer Leverkusen, schiantato 4-0) e sono a punteggio pieno a quota 15 lunghezze.

La Gazzetta dello Sport questa mattina propone le proiezioni studiate dalle analisi Opta che mettono in luce come un passaggio dell’Inter direttamente agli ottavi di finale sia molto probabile. Contando anche la partita di stasera mancano ancora tre match in questa Champions League e si fanno quindi i conti di quanti punti servano per entrare nelle prime otto della classifica ed evitare il turno di spareggi.

L’Inter secondo queste proiezioni ha l’89% di possibilità di terminare tra le prime otto della classifica unica di questo nuovo format di Champions League. La seconda squadra italiana con la percentuale più alta è l’Atalanta con il 58%. Restano invece più indietro il Milan (36%) e la Juventus (7%).