Arnautovic, può partire a gennaio: richiesta dalla Serie A

Uno dei giocatori dell’Inter che fin qui ha più deluso le aspettative in questa stagione è Marko Arnautovic. Il numero 8 nerazzurro non sta giocando molto tra campionato e Champions League ma quando scende in campo non riesce a convincere né Simone Inzaghi né i tifosi.

Il contratto dell’attaccante austriaco con l’Inter scade il prossimo 30 giugno e quindi il suo addio al termine della stagione pare inevitabile. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Arnautovic può lasciare i nerazzurri già subito nel mercato di gennaio.

È infatti giunta una proposta dal Torino, club che ha disperato bisogno di rinforzi offensivi per la seconda metà di campionato e che avrebbe individuato nell’ex Bologna il giusto profilo per esperienza e doti tecniche.

Arnautovic sarebbe anche disposto ad accettare l’offerta dei granata ma a patto di ricevere un contratto di almeno 18 mesi, allungando così di un anno la sua permanenza in Serie A rispetto all’attuale contratto con l’Inter. In tal senso le prossime settimane possono quindi diventare molto calde per l’uscita del numero 8 nerazzurro.