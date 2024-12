Sommer: stasera a caccia del record storico in Champions League

L’Inter questa sera fa visita al Bayer Leverkusen nel sesto turno della nuova Champions League a classifica unica. I nerazzurri sono messi molto bene visto che fin qui il loro cammino non ha ancora visto nemmeno una volta la sconfitta. In cinque partite Lautaro Martinez e compagni sono infatti riusciti a vincere ben quattro volte e ottenendo poi un pareggio per 0-0 a Manchester contro il City.

Una particolarità del percorso dell’Inter fin qui, che rende grandissimo merito al lavoro di Simone Inzaghi e della sua squadra, è che in cinque match nessuno è riuscito a far gol ai nerazzurri e non c’è un’altra partecipante a questa Champions League ad esserci riuscita.

Come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per il portiere nerazzurro Yann Sommer questa sera ci sarà l’obiettivo di tenere ancora una volta la porta inviolata per stabilire un record eccezionale. Nessuno è infatti mai riuscito a non subire neanche un gol nelle prime sei partite di un’edizione di Champions League.

Per Sommer la sfida contro i campioni di Germania sarà quindi stasera una gara importante per cercare questo primato assoluto. Ha giocato tante volte in questo stadio con le maglie di Borussia Mönchengladbach e Bayern Monaco ma il suo score contro il Bayer Leverkusen non è eccezionale: in 19 precedenti ha incassato ben 40 reti.