Dalla Spagna: “Dumfries subito al Real Madrid”

Spunta una notizia che ha dell’incredibile, il Real Madrid vorrebbe portare Denzel Dumfries nella capitale spagnola già nella prossima sessione di mercato di gennaio. A riportarlo è il media iberico Fichajes.net secondo cui il laterale olandese dell’Inter sarebbe un profilo gradito dal club allenato da Carlo Ancelotti perché ha le qualità e l’esperienza necessarie per competere con i Blancos.

Il Real Madrid è alla ricerca di un nuovo terzino destro che possa prendere il posto dell’infortunato Dani Carvajal e Dumfries sembra essere un nome gradito dalla società. Da capire quali sarebbero le intenzioni del numero 2 nerazzurro di fronte ad una reale proposta del club più vincente nella storia della Champions League.

L’opinione di Passione Inter

In questo caso risulta necessario fare un appunto come redazione di Passione Inter. Difficilmente questa presunta trattativa con il Real Madrid può andare in porto realmente già adesso a gennaio. In casa nerazzurra non c’è alcun bisogno o intenzione di liberarsi di Dumfries a gennaio. Il tecnico Simone Inzaghi si fida del suo numero 2 e lo sfrutta sempre per la sua corsa e le sue abilità su entrambe le metà campo, non a caso l’olandese ha da poco rinnovato il suo contratto con l’Inter e per lui non sono affatto previste uscite nell’immediato. In estate invece la situazione potrebbe prendere nuove evoluzioni, soprattutto se qualche pretendente dovesse presentarsi alla porta nerazzurra con almeno 25 milioni di euro al termine della stagione.