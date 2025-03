L’Inter paga la clausola del nuovo GIOIELLO del Boca Juniors

L’Inter si conferma ancora una volta particolarmente attenta ai talenti messi in mostra dal calcio sudamericano e da quello argentino in particolare. Il club nerazzurro è stato accostato nelle scorse ore ad un nuovo talento del Boca Juniors, aggregato solamente da pochi mesi in prima squadra e già grande protagonista.

Attualmente fuori per un infortunio muscolare, si tratta di Rey Domenech. Centrocampista classe 2006 di nazionalità argentina, il ragazzo è cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors e dallo scorso gennaio 2025 è stato promosso stabilmente in prima squadra. Secondo quanto riferito da elcrackdeportivo, l’Inter sarebbe sulle tracce del giovanissimo regista, spesso utilizzato davanti alla difesa.

Per quanto riguarda il costo del cartellino, nonostante la pochissima esperienza da professionista, Domenech è stato immediatamente blindato dal Boca Juniors con una clausola importante per via delle sue incredibili qualità in mezzo al campo. L’Inter, per tentare di strappare il gioiello argentino, dovrà dunque sborsare i 20 milioni di euro fissati dall’opzione presente sul contratto rinnovato lo scorso febbraio e con scadenza 2029.