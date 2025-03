ADDIO già deciso: cresce il budget di mercato dell’Inter

L’estate porterà novità importanti in casa Inter in ogni reparto. Il mercato, infatti, dovrà dare nuova linfa alla rosa nerazzurra, come richiesto da Oaktree e confermato anche da Marotta. Tuttavia, sarà un mercato di autofinanziamento e, per questo motivo, non sono da escludere delle cessioni.

La volontà dell’Inter non sarebbe quella di cedere uno dei suoi big, a meno di offerte irrinunciabili. Chi, invece, sembra essere destinato all’addio è Davide Frattesi. Secondo Tuttosport, infatti, dopo i mal di pancia di gennaio, la sua cessione in estate sembra essere scontata.

La partenza del centrocampista, allora, andrà ad aumentare il budget a disposizione per il mercato, con l’Inter che lo reinvestirà su profili giovani, dai 23 ai 26 anni, in linea con quanto già fatto a gennaio con Sucic, pagato 14 milioni dalla Dinamo Zagabria.