Sino a questo momento, sono arrivate solamente brutte notizie dalla pausa Nazionali per l’Inter. Oltre all’infortunio ufficiale rimediato da Lautaro Martinez, pochi giorni prima sono stati costretti ad abbandonare i ritiri delle rispettive selezioni anche Marcus Thuram e Denzel Dumfries.

Entrambi avevano inizialmente risposto alle convocazioni di Francia e Olanda, salvo poi rientrare immediatamente a Milano a causa di condizioni fisiche non proprio ottimali. Un aggiornamento sui due interisti è stato diffuso questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

Per quanto riguarda Thuram la situazione non sembra essere allarmante: l’attaccante convive da circa un mese con un fastidio alla caviglia e per questa ragione Deschamps ha preferito risparmiarlo e non correre rischi inutili. Diversa, invece, la situazione che fa riferimento a Dumfries, uscito per infortunio nell’ultimo match di campionato tra Atalanta-Inter.

I primi esami svolti in Olanda hanno evidenziato un problema muscolare alla coscia destra che potrebbe tenerlo fuori più del previsto. L’Inter, per vederci chiaro, nel weekend sottoporrà il ragazzo a nuovi test clinici e capire meglio l’entità dell’infortunio rimediato. L’impressione, secondo la rosea, è che possa saltare i primi due incontri al rientro dalla sosta contro l‘Udinese in campionato e il Milan in Coppa Italia.