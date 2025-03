Infortunio UFFICIALE Lautaro: “Lesione muscolare”

Dopo i numerosi rumor circolati in Argentina nella giornata di ieri, è arrivata anche l’ufficialità da parte della Federcalcio Argentina in merito alle condizioni di Lautaro Martinez. Contrariamente alle prime sensazioni che lasciavano presagire qualcosa di poco rilevante, l’attaccante dell’Inter ha in realtà rimediato una lesione muscolare e nelle prossime ore farà rientro in Italia per approfondire il suo infortunio con altri esami strumentali.

Una mazzata durissima per l’Inter che spera di ritrovare il suo capitano il prima possibile a fronte di un mese pieno di impegni di altissimo livello tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Questo il comunicato dell’Albiceleste: “L’attaccante Lautaro Martinez sarà assenta dai convocati dei prossimi due impegni di marzo per una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra”.