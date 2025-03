Inter-Castro, ci siamo: “40 milioni e carta Fabbian”

L’Inter sembra aver finalmente scelto su chi puntare in attacco la prossima estate. Dopo anni di sacrifici e di sessioni chiuse in attivo o al massimo in pari, quest’anno il club nerazzurro potrà tornare ad investire e tenterà di svecchiare il proprio organico puntando sui migliori talenti del nostro campionato.

In questo ragionamento si inserisce l’apprezzamento nei confronti di Santiago Castro, primo centravanti sulla lista di Ausilio e Marotta per la prossima stagione. L’attaccante, che in Argentina viene già definito Lautarito, viene considerato l’erede naturale dell’attuale capitano interista, sia per caratteristiche tecniche che per fame di gol e di successi.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, per convincere il Bologna a cedere il classe 2004 serviranno offerte “non inferiori ai 40 milioni di euro”. L’Inter, però, ha una carta nelle proprie mani per cercare di indurre i rossoblù ad abbassare le proprie pretese economiche, vale a dire Giovanni Fabbian.

Il club nerazzurro detiene una recompra da 12 milioni di euro da esercitare entro questa estate: “Rinegoziarla dentro un affare più complesso – secondo la rosea – non sarebbe tabù”.