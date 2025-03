Infortunio Lautaro, Gazzetta: “Ecco quando rientra”

L’infortunio di Lautaro Martinez ha generato subito grande apprensione dalle parti di Appiano Gentile. Simone Inzaghi non può certamente essere tranquillo in questo momento, sapendo di ritrovarsi davanti un mese di aprile da incubo, nel quale avrà bisogno di quanti più calciatori importanti a disposizione per affrontare al massimo delle potenzialità ogni impegno.

Dalle semifinali di Coppa Italia contro il Milan, ai quarti di Champions League con il Bayern Monaco: gare fin troppo delicate per l’Inter, da affrontare necessariamente con il proprio Capitano in campo. Da qui il gelo calato nella serata di ieri dinnanzi al comunicato dell’infortunio ufficiale di Lautaro diffuso dalla Nazionale Argentina.

Come confermato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, si tratta di un problema ai flessori che verrà valutato meglio al rientro dell’attaccante in Italia. Lautaro ha già lasciato il ritiro dell’Albiceleste per rientrare a Milano e sottoporsi nelle prossime ore ad esami strumentali approfonditi. Il rischio è che quello che sembrava un semplice affaticamento alla coscia sinistra, dopo la prova di Bergamo si sia trasformato in una elongazione, magari di lieve entità.