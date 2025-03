L’Inter offre lo SCAMBIO per Lucca: speranza Udinese

Tra le alternative osservate dall’Inter per il reparto d’attacco, oltre ai profili di Santiago Castro e Nikola Krstovic, da ieri si è iscritto alla corsa anche il profilo di Lorenzo Lucca. L’attaccante dell’Udinese ha già raggiunto la doppia cifra di reti in questa stagione in Serie A ed è entrato nel mirino delle big del campionato italiano.

Tra queste squadre, anche l‘Inter ha chiesto informazioni per Lucca in vista della prossima estate. Un’indiscrezione confermata questa mattina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha aggiunto ulteriori dettagli sul centravanti classe 2000. Al momento, ad esempio, oltre ai nerazzurri si registra la concorrenza del Napoli, peraltro prima rivale scudetto della squadra di Inzaghi.

La prima valutazione dell’Udinese sul cartellino del bomber italiano si aggira intorno ai 30 milioni di euro, cifra che sia Inter che Napoli tenteranno di abbassare. Il club partenopeo punterà sull’amicizia storica tra De Laurentiis e Pozzo che negli anni ha dato vita a numerose operazioni di mercato. I nerazzurri, invece, cercheranno di inserire contropartite tecniche, proponendo giovani talenti da valorizzare che da quelle parti sono sempre stati apprezzati.