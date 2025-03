Inter, Nico Paz e non solo: “Budget da oltre 120 milioni”

Non c’è solamente Nico Paz nella lista dei desideri dell’Inter per il mercato della prossima estate. E’ vero che il fantasista argentino del Como è tra i principali obiettivi nerazzurri, ma non è certo l’unico profilo osservato da vicino dai dirigenti in questi ultimi mesi.

Una prima alternativa in caso di difficoltà ad intavolare una trattativa con il Real Madrid, che detiene tre clausole di recompra sul classe 2004, porta ad esempio al turco Arda Guler. Anche in questo caso, così come per Nico Paz, bisognerà dialogare con i blancos per capire meglio i margini di una trattativa.

La certezza, secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, è che l’Inter avrà finalmente un budget cospicuo da spendere, considerato che “da Champions e Mondiale più di 120 milioni, anche se non tutti saranno investiti sul mercato”. Da qui l’idea di aggiungere un attaccante importante come Santiago Castro, con Lucca e Krstovic come alternative all’argentino.

Altri movimenti potrebbero registrarsi in altri reparti, a partire dalla difesa dove Hien e Beukema rimangono i preferiti. A centrocampo, oltre a Nico Paz, stuzzica anche Samuele Ricci del Torino, senza dimenticare che un primo innesto l’Inter lo ha già registrato dopo aver prenotato il croato Petar Sucic lo scorso gennaio.