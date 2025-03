Tegola Lautaro per l’Inter: quante partite salta

L’infortunio ufficiale di Lautaro Martinez, come annunciato nelle scorse ore dalla Nazionale Argentina, ha scosso il mondo Inter. L’attaccante nerazzurro ha già lasciato il ritiro della selezione albiceleste ed è sulla via del ritorno verso Milano.

Una volta rientrato in Italia, Lautaro si sottoporrà a nuovi esami strumentali che approfondiranno meglio l’entità dell’infortunio rimediato ai flessori della coscia sinistra. Stando alle previsioni avanzate questa mattina dal Corriere dello Sport, il capitano dell’Inter dovrebbe saltare i primi due impegni della squadra di Simone Inzaghi al rientro dalla sosta: in campionato contro l’Udinese e in Coppa Italia l’andata delle semifinali contro il Milan.

Lautaro potrebbe così tornare tra i convocati per il match del 5 aprile contro il Parma, anche se a quel punto il vero obiettivo diverrebbe l’andata dei quarti di finale di Champions League in casa del Bayern Monaco l’8 aprile. Al momento si tratta di semplici ipotesi, che verranno confermate o eventualmente smentite una volta realizzati dei nuovi esami clinici.