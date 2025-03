Sommer o Martinez: scelto il prossimo portiere dell’Inter

Formula vincente non si cambia: l’Inter ha deciso che anche per la prossima stagione adotterà lo stesso modello di quest’anno per quanto riguarda la gestione dei portieri. Come ribadito dal Corriere dello Sport nell’edizione in edicola questa mattina, i responsi positivi dell’ultimo periodo hanno spazzato via ogni dubbio.

L’Inter riconfermerà tra i pali per la stagione 2025/2026 sia Yann Sommer come titolare che Josep Martinez come secondo portiere. Allo spagnolo verrà certamente riservato maggiore minutaggio rispetto a questa prima stagione trascorsa a Milano, alla luce soprattutto delle ottime risposte fornite quando è stato chiamato in causa per l’infortunio dello svizzero.

Simone Inzaghi si è detto più volte soddisfatto di questo dualismo che, oltre ad esaltare ancora di più le qualità dello svizzero, ha valorizzato anche la crescita dell’ex Genoa sbarcato la scorsa estate per 15 milioni di euro. Per questa ragione, Sommer e Martinez saranno confermati come i guardiani della porta nerazzurra ancora per un’altra stagione.