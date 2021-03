Mercato – Inter, senti Emerson Palmieri: “Per adesso penso all’Italia, a giugno…”

Emerson Palmieri, già accostato all’Inter, è tornato a parlare del suo futuro. Il terzino sinistro del Chelsea ha commentato così i rumors di mercato ai microfoni della Rai: “È ancora presto, ho due anni di contratto col Chelsea, per adesso penso alla Nazionale e non ad altro. A giugno si vedrà”. Il giocatore di origini brasiliane per adesso pensa all’Italia, ma apre a un possibile spiraglio per il mercato estivo.

Emerson Palmieri ha fatto intravedere grandi cose alla Roma ma, né con Lampard né con Tuchel, è riuscito a trovare spazio (2 sole presenze quest’anno in Premier League). Le corsie esterne dell’Inter sono da anni un problema per la squadra nerazzurra. La fascia destra adesso è presidiata da Hakimi, ma a sinistra il problema rimane. Young (non ad alti livelli da mesi ormai) e Perisic (fuori ruolo) non bastano. Il binomio Palmieri-Inter si sposerebbe alla perfezione.

