Mercato – Inter, da Genova il dopo Handanovic? Non solo Audero, occhi anche su Perin

Il prossimo luglio, Samir Handanovic compirà 37 anni: l’età fa pensare che presto l’Inter dovrà pensare al futuro portiere. Si è parlato di tanti nomi, e se ne sta ancora parlando. Come riporta Primocanale, la società nerazzurra starebbe facendo un pensierino anche a Mattia Perin per il mercato estivo. Il portiere genoano a fine stagione farà ritorno alla Juventus, che sta pensando di tenerlo come secondo di Szczesny, ma l’Inter è alla porta (insieme ad Atalanta e Udinese). Con il ritorno di Ballardini, Perin è ritornato ad alti livelli ed è uno dei portieri più completi in circolazione. Se il Genoa ha una difesa solida, buona parte del merito è del portiere 28enne.

Restando a Genova, sponda Samp, anche il nome di Emil Audero fa gola ai dirigenti interisti. Il portiere blucerchiato, a differenza di Perin, ha meno esperienza ma ha già fatto vedere grandi cose. Il rebus portiere è ancora da risolvere: l’Inter continua a cercare.

TUTTI PAZZI PER LUKAKU: IL REAL MADRID VUOLE IL BELGA>>>