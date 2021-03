GdS – De Vrij non recupera per Bologna? Nessun problema, c’è Ranocchia: il soldato di Conte è pronto

Dopo il recupero di Handanovic, Antonio Conte aspetta buone notizie dagli altri positivi: D’Ambrosio, Vecino, e soprattutto de Vrij. Il centrale olandese è un elemento chiave per il tecnico neroazzurro: non è sceso in campo in solo un’occasione (contro il Genoa). Recuperarlo il prima possibile sarebbe, quindi, fondamentale ma il suo sostituto naturale, Andrea Ranocchia è sempre sull’attenti, pronto a rispondere al dovere. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore ex Bari non ha mai fatto sentire l’assenza di de Vrij quando è stato assente. Il 13 neroazzurro ha accettato le gerarchie di Conte, senza mai dire una parola, anzi, ha sempre onorato i colori neroazzurri anche nelle dichiarazioni. Dal suo arrivo nel 2011, l’Inter è cambiata molto e molte volte ma lui c’è sempre stato: prima da capitano e titolare, poi da centrale di riserva.

Andrea incarna l’amore per i colori dell’Inter e quando scende in campo, si vede. Fino ad adesso 4 presenze in campionato (più quella in Coppa Italia contro la Fiorentina) per lui: quando chiamato in causa, sempre pulito e sicuro. Complessivamente negli ultimi due anni Ranocchia ha raccolto 11 gettoni in campionato: 8 vittorie e 3 pareggi, nessuna sconfitta. L’intero ambiente spera, ovviamente, nel recupero di un giocatore come de Vrij ma il dato è chiaro: Ranocchia è una sicurezza. La tifoseria interista può dormire sonni sereni.

