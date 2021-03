Riecco Handanovic: oggi visite mediche e lavoro individuale. Da domani il ritorno in gruppo

Ecco il ritorno di Handanovic. Come riporta Sky Sport, il capitano neroazzurro è pronto per tornare in gruppo. Dopo essersi negativizzato dal Covid-19, lo sloveno ha sostenuto questa mattina un allenamento individuale per poi procedere con le visite mediche.

Un importante recupero per Antonio Conte in vista della trasferta di Bologna. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire se Handanovic sarà già pronto per il Dall’Ara oppure Radu potrà avere la prima occasione di vestire la maglia nerazzurra in questa stagione.

