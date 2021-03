Nazionali, Conte può sorridere. Martinez (ct Belgio): “Lukaku non giocherà tutti i 90 minuti”

Buone notizie per l’Inter e Antonio Conte: Romelu Lukaku sarà risparmiato in parte dal ct del Belgio in vista della sfida in programma domani contro la Bierolussia.

Ad annunciarlo, in conferenza stampa, è lo stesso Martinez. Ecco le parole riportate da Nieuwsblad.be: “Lukaku e De Bruyne non giocheranno per 90 minuti, questo è certo”.

Conte può così tirare un sospiro di sollievo: l’attaccante dell’Inter, atteso a Milano mercoledì, è comunque apparso in grande forma, come testimoniato dai due gol consecutivi realizzati in Nazionale.

