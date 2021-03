La FIGC introduce l’app per il ritorno del pubblico negli stadi: ecco Mitiga

Il ‘fattore tifoseria’ pesa e come nel mondo del calcio. A causa della pandemia, gli stadi italiani sono chiusi al pubblico e, nonostante l’esperimento di inizio stagione nel far entrare un numero limitato di persone, continuano per ora a rimanere serrati. In vista di Euro 2020, la FIGC vorrebbe riaprire le porte al pubblico e per fare questo si sta pensando all’introduzione di un’app.

Come riporta Repubblica, la FIGC guidata dal presidente Gabriele Gravina vuole lanciare un’app che consentirebbe il ritorno dei tifosi negli stadi. Il suo nome è Mitiga e permette la registrazione dei tamponi e dei vaccini dei possessori nel rispetto dei dati personali. E’ già stata testata e dovrebbe consentire di avere 20-25mila tifosi all’Olimpico. Potrebbe essere il primo passo verso il ritorno alla normalità nel mondo del calcio e permetterebbe alla FIGC di dare una risposta all’UEFA, entro il 7 aprile, sulla possibilità di avere spettatori allo stadio per gli Europei senza dover aspettare i tempi della campagna vaccinale.

