Nazionali, l’Inter chiede al Marocco di preservare Hakimi: il ct Halilhodzic dice no

Permane lo stato di ansia nell’Inter per i suoi giocatori che sono impegnati con le rispettive nazionali. Tra i calciatori in giro per il mondo c’è anche Achraf Hakimi: l’esterno nerazzurro è impegnato con il suo Marocco per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2022. La selezione marocchina ha già ottenuto la qualificazione alle fasi finali del torneo e per questo motivo il club nerazzurro in queste ore avrebbe chiesto al Marocco di risparmiare Hakimi in vista degli impegni in campionato dei nerazzurri. Secondo Al Mountakhab, il ct bosniaco Vahid Halilhodzic avrebbe duramente respinto la proposta con una secca risposta negativa.

