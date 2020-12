Mercato – Inter, non semplice lo scambio Paredes-Eriksen. Ma c’è un’alternativa

In attesa di capire se Christian Eriksen potrà diventare tornare importante nelle scelte di Antonio Conte anche nei prossimi giorni, il trequartista danese resta comunque sul mercato. Da questa premessa, come ricordato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, può tornare di moda il nome di Leandro Paredes, il centrocampista argentino che pochi mesi fa era stato vicino al trasferimento in maglia nerazzurra in seguito ad uno scambio poi saltato sul più bello con Marcelo Brozovic.

Il vero problema è che il Paris Saint Germain non sarebbe convintissimo di rinnovare l’affare mettendo in mezzo Eriksen al posto del croato, vista la posizione più offensiva del danese. Per questo motivo resta viva ma più complessa la possibilità di una cessione a titolo definitivo dell’ex Tottenham da parte dell’Inter, che a quel punto girerebbe il bottino incassato ai francesi per avere il centrocampista argentino in squadra. In ogni caso da non sottovalutare che servirebbe pure il via libera da parte di Conte, che al posto di Paredes preferirebbe un centrocampista con più fisicità e abilità difensive.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<